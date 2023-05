(Di domenica 7 maggio 2023) C’è un vecchio libro del 2012, chiamato i Simboli al Potere, edito da Einaudi a firma Gustavo Zagrebelsky, che contiene un paragrafo davvero istruttivo, per capire quale differenza ci sia tra un conservatore e un liberale. Riguarda uno dei simboli più importanti degli Stati Uniti, la sua. Fino al 1989, 48 stati americani punivano «l’oltraggio alla, compresa la sua messa a fuoco». Nel 1984 in Texas durante una convention in cui Ronald Reagan si presentava per conquistare il secondo mandato, un’attivista pacifista appiccò il fuoco alla. E da là che scaturì un’interessantissima disputa legale. Che finì, come le cose che contano, alla Corte suprema. Il caso, noto come Texas vs Johnson si risolse, con una stretta maggioranza di cinque contro quattro, con l’assoluzione della giovane pacifista. Scrive Zagrebelsky: ...

Bruciare la bandiera, quando era difesa la libertà del dissenso Nicola Porro

