(Di domenica 7 maggio 2023) Marceloin(0-2) siil centro neuronale nerazzurro. Il regista croato guida i suoi alla vittoria con la fascia di capitano al braccio e un’altra ottima prestazione. METRONOMO PERFETTO – Marcelosi ostina a voler far ricredere quei tifosi dell’che si libererebbero di lui in estate senza troppi problemi. Nonostante una stagione azzoppata dagli infortuni e un recupero più lento del previsto, il numero 77 sembra essere di nuovi ai livelli di un tempo. Ossia il miglior regista della Serie A. E la sua prestazione indi ieri ne è la dimostrazione. UNO E TRINO – Ieri sembrava che sul prato dello stadio Olimpico dici fosse anche il gemello di. Perché il ...

Lo capiràtra oggi e domani.Esemplare la maturità con cui capitan(tornato ai livelli dei tempi d'oro) e compagni ...pensare al doppio derby con il Milan in Champions League, alle ultime 4 giornate di Serie A (...tardi che mai, verrebbe da dire pensando alle 11 sconfitte subite in campionato, in questo ... Siamo stati quattro mesi senza Lukaku e, sappiamo la loro importanza, ora sono tornati a ...

Brozovic meglio tardi che mai: in Roma-Inter una conferma che regala certezze Inter-News.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le condizioni di Bastoni non preoccupano: il centrale sarà al suo posto insieme a Darmian e ad Acerbi. In attacco Dzeko e Lautaro con Lukaku pronto ad entrare. Skriniar ha iniziato ad allenarsi in pal ...