Brennero | l’Austria vuole ridurre il traffico di tir Salvini al posto di adeguarsi si oppone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha ostentato grande amicizia, collaborazione e accordo con gli austriaci sulle politiche migratorie. Non così è stato per lo spinoso tema che vede l’Italia in conflitto conper le restizioni, tema sul quale non si è trovato nessun accordo. L’Italia vorrebbe liberalizzare i transiti per tutti i mezzi e ad ogni ora mentredifende l’ambiente del corridoio alpini regolando i flussi dei Tir. Continua infatti l’opera di convincimento degli Stati nazionali per definire e attuare una strategia comune per la digitalizzazione del corridoio del, in cui strada e ferrovia si completino a vicenda e si riduca l’onere inquinante per i territori. L’obiettivo è quello di trasferire il...