Borrelli | “Misure severe contro la violenza a Napoli”

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ennesima notte diper le strade di. Disavventura per due donne che viaggiavano su uno scooter. Una delle due è stata colpita alla gola con delle forbici da un malvivente che intendeva rubare il motorino.Quattro ragazzi di origine marocchina, ma residenti a Treviso, sono stati invece aggrediti da sconosciuti in largo Baracche per motivi ancora da chiarire. Sono finiti in ospedale con delle fratture. Fortunatamente non ci sono state conseguenze tragiche, ma non può essere una consolazione e non può bastare”. Lo ha detto Francesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi – sinistra chiedendoper il contrasto. “Occorre adottaree concrete per arginare questa ...