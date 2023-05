Boom di turisti e assalto al Centro Ma i servizi sono un flop totale

(Di domenica 7 maggio 2023)diina Roma, dove si preannuncia una stagione record che proietta direttamente la Capitale al Giubileo 2025 e, chissà magari ad Expo 2030. Ma se il comparto ricettivo "brinda", preoccupa non poco quello dei, soprattutto alla vigilia dell'apertura dei cantieri proprio in vista dell'apertura dell'Anno Santo. Rifiuti, lavori pubblici, parcheggi e decoro, dunquei quattro pilastri sui quali Campidoglio e Primo Municipio dovranno concentrare le maggiori attenzioni. Rifiuti, innanzitutto. A rilento la sostituzione dei cestini getta carte, ancora sin troppo presenti quelli con la busta trasparente che non solo offende la vista ma spesso si rompe con un effetto devastante di rifiuti a terra. Rispetto al passaggio di migliaia di persone nelle strade del...

Eppure i controlli e le regole sono una necessità per non snaturare ecosistemi fragili o cambiare il volto delle città, soprattutto dopo i numeri da capogiro dinel nostro territorio in ...Volano le presenze dialla rete museale della Provincia di Benevento . Solo ad aprile, ne sono state rilevate circa 6mila, dall'Italia e anche dall'estero. Di queste, 3.000 sono stati gli studenti di istituti ...... è aperta al pubblico quando Carlo non c'è e nel 2022 è stata visitata da 14.000, per lo ... Proprio ilturistico ha contribuito a riportare a Viscri una sua cittadina, Claudia Balica , ...

Boom di turisti, viaggio tra norme e controlli - ViaggiArt Agenzia ANSA

Boom di turisti in centro, dove si preannuncia una stagione record che proietta direttamente la Capitale al Giubileo 2025 e, chissà magari ad ...Volano le presenze di turisti alla rete museale della Provincia di Benevento. Solo ad aprile, ne sono state rilevate circa 6mila, dall’Italia e anche dall’estero.