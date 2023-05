Bonus per acquistare casa | a chi spetta e quali sono le agevolazioni

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 7 maggio 2023) Anche nel 2023 è attivo ilprimaunder 36. La Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2023 concede un anno in più per fruire dell’agevolazione ai giovani che hanno acquistato o acquisteranno la loro prima abitazione. Leeconomiche delL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.