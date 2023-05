Bollo auto | arriva il rimborso 2023 | ecco chi lo può chiedere e come

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 7 maggio 2023)no i rimborsirelativi al. Vediamo insiemefunzionano e quali sono i requisiti per fare richiesta. Buone notizie per milioni dimobilisti: stanno perre i rimborsi relativi al. In questo articolo vi spieghiamo a chi spettano e cosa bisogna fare per richiederli. Milioni dimobilisti potranno avere i rimborsi per il– ilovetrading.itIlè un tributo che spetta alle singole amministrazioni territoriali e che richiede l’adozione di misure specifiche. Deve essere pagato ogni anno. In genere, il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello dell’ immatricolazione ...