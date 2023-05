Bocelli all’Incoronazione canta un omaggio a Elisabetta | la canzone tributo al Regno

(Di domenica 7 maggio 2023) Una voce indimenticabile al concerto per l’Incoronazione di Re Carlo: Andreaconquista ancora una volta il cuore degli inglesi. Il famosissimo tenore italiano dal timbro inconfondibile salirà sul palco della grande festa attesa per domenica 7 maggio in onore di Re Carlo III, dove si esibirà con altri grandi nomi della musica internazionale. Non è la prima volta che ilnte si esibisce davanti ai reali inglesi.aveva infatti partecipato al Giubileo di platino, voluto personalmente dalla reginaII. Al concerto di questa sera, inoltre, sarà l’unico artista italiano a partecipare al concerto nel parco del castello di Windsor. Andrea: lache canterà al concerto per l’Incoronazione di Re Carlo Gli occhi e le telecamere ti tutto il mondo sono ...

Perché Katy Perry si trovadi Re Carlo III La ...La domanda che molti si sono posti alla vista di Katy Perry'... Re Carlo III, ci sarà anche Andreaa cantare per lui Andrea ...... da Buckingham Palace'abbazia, per un evento trasmesso in ... che è ripartito per Los Angeles poche ore dopo l'. La ... da Andreaa Lionel Richie, dai Take That a Katy ......aspettare il concerto di domenica per vedere Andrea. Sarà ...artista italiano a partecipare allo show per l'di ... in barca'Isola dell'Amore, rifugio selvaggio sul Delta del Po ...