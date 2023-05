Berlusconi | Forza Italia è la spina dorsale del Governo

Milano, 06 maggio 2023 "Non siamo ancora adesso il pezzo essenziale di questa maggioranza. Siamo la spina dorsale di questo governo", le parole dialla convention diItalia. / FbItaliaha detto 'io ci sono', lo ha detto in maniera molto chiara, non ci pensa per niente a lasciare la guida diItalia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Mezz'ora in ...è un esempio straordinario di resilienza, ha avuto una situazione molto difficile. Ne ...Italia è un elemento importante della coalizione di governo e con il quale, insieme alla Lega, ...

In mattinata anche Salvini, a margine dell'assemblea di Fiva-Confcommercio, aveva parlato dell'ex premier: 'L'ho visto bene, ha ancora tanto da dire' (ANSA) ...Silvio Berlusconi “ Ieri l’ho visto bene, ha ancora tanto da dire e da dare”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a margine dell’assemblea nazionale dei quadri d ...