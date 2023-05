Berlinguer | Fuortes e Ranucci | ecco le cifre degli stipendi da capogiro

(Di domenica 7 maggio 2023) Mentre il governo mette mano ai limiti di età per i direttori stranieri di teatri e fondazioni liriche, una vicenda che riguarda molto da vicino Carlo, sul sito della Rai emergono glidei manager, a partire dallo stesso amministratore delegato, e dei giornalisti di punta. “Non possono che lasciare interdetti. Glidei dipendenti Rai pari o superiori a 200mila euro sono infatti resi noti dalla stessa società italiana concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo sul proprio portale” la spiegazione di Affari Italiani, che fa un lungo elenco di nomi di questa lista. Il tetto massimo fissato dalla legge è quello di 240mila euro lordi l'anno e sono in molti a percepire tale, che, con le 14 mensilità, si traduce in un bonifico da poco più di 17mila euro lordi al mese. ...

Da Biancaa Monica Maggioni fino a Ranucci (Report): ecco quanto guadagnano manager e giornalisti ...ad hoc che apre la strada al passaggio dell'amministratore delegato Rai Carlo(...... una norma ad hoc per portare l'ad Rai Carloal San Carlo di Napoli al posto del ... 'Per Biancasi vedrà, Marco Damilano dovrebbe essere ridimenrsionato anche se non infastisce più di ...... per la precisione quelli del gruppo del "più" sono 31, per questi top manager o direttori, tra cui troviamo l'ad Carloe la giornalista Bianca, lo stipendio mensile lordo è di 17.

Bianca Berlinguer, Maggioni, Fuortes: gli stipendi monstre della Rai. Cifre Affaritaliani.it

Mentre il governo mette mano ai limiti di età per i direttori stranieri di teatri e fondazioni liriche, una vicenda che riguarda molto da ...Ma quanto guadagnano i dirigenti e i giornalisti del servizio pubblico In testa c'è Bianca Berlinguer con oltre 17mila euro al mese ...