Benitez | «È facile parlare di Osimhen e Kvara | ma il merito della stagione è di Spalletti e della presidente»

(Di domenica 7 maggio 2023) Rafa, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal primapartita contro la Fiorentina «Tutti possonodi, ditskhelia, ma credo che mantenere una squadra di questo livello durante tutto il campionato èdisocietà, dei tifosi e del. Da allenatore dico cheha fatto un grandissimo lavoro, arrivare a questo livello non è così. Giocare bene quasi tutto l’anno credo siadi tutti: di Giuntoli che ha comprato i giocatori, dele diche ogni giorno ha preparato gli allenamenti e le partite. Il ...

Benitez a KKN: “Scudetto del Napoli merito di tutti, Spalletti in primis. Si può aprire un ciclo” Tutto Napoli

