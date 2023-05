Benedetta Rossi | da oggi le zucchine preparale così! Un contorno delizioso da replicare assolutamente

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 7 maggio 2023)stravolge l’idea delle: basta mangiarle solo bollite, grigliate o nelle classiche preparazioni. La sua ricetta è veramente particolare C’è chi le ama e chi invece proprio non le sopporta, lesono una verdura che dividono i palati. Possibile preparare in tantissime maniere, quasi come le melanzane, moltissime persone le utilizzo della loro cucina non solo come accompagnamento, ma anche condimento della pasta. Questa volta però stravolgere le carte in tavola e come sempre l’esperta di cucinache, di accostamenti e di ricette, ne conosce talmente tante che era quasi impossibile non iniziarle sul web. Per preparare questeseguendo la ricetta di, dovete tenere in ...