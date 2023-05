BB14 ko anche all’ultima di campionato | prova d’orgoglio | ma passa Crema

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo. Senza Mora, Cagliani, Morelli, Rota e Cane, tutti alle finali Under 19 ad Agropoli in maglia Bluorobica, la Bergamo Basket 2014 manca di un soffio l’obiettivo platonico della vittoria-bis nella sfida a ranghi ridotti contro la Pallacanestro, che le ha soffiato di fatto l’obiettivo-playoff condannandola alla B Interregionale. Sodero con la bomba e Isotta rimontano Ballati e un Fazioli in forma playoff, quindi il gioco da 3 di Masciarelli che precede la ciuffata di Genovese (10-7 al 2?). Il botta e risposta tra Fazioli e il pescarese dalla lunga lascia avanti i gialloneri, a metà tempo sempre avanti di un missile di distanza grazie alla coppia di liberi di Caridi. Fazoli dalla lunga, Genovese, Stepanovic e ancora la guardia piemontese, da fuori e da sotto, confermano il mood vacanziero delle difese. Entrata più contatto subìto e un altro attacco al ferro ...

