Bava Beccaris | il ' macellaio di Milano' che sparò con i cannoni contro il popolo affamato

Il giorno dopo il generale ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il Governo, oltre 300 secondo l'opposizione. L'8 maggio di 120 anni fa, a Milano, si consumò uno dei momenti più tragici della storia italiana. Soldati del generale Fiorenzo Bava Beccaris spararono contro donne, uomini, vecchi e bambini che avevano preso parte ai moti del 1898, una sollevazione popolare contro l'aumento del costo del grano deciso dal Regno d'Italia.

Nel 1898 a Milano e in altre città d'Italia ci furono proteste per l'aumento del pane. Il 7 maggio fu proclamato lo sciopero e l'8 maggio Bava Beccaris fece sparare sulla folla ...7 MAGGIO 1898 : potrei anche non citare questa data…molto probabilmente non gliene frega niente a nessuna…però si è trattato di una bruttissima pagina del novello Regno d’Italia …una faccenda che , s ...