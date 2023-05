Basket | Serie A2 2022 2023 | risultati e classifiche della seconda fase

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Idi tutte le partite e leaggiornateA2di. Dopo un’appassionante Regular Season (o “di qualificazione”), il campionato cadetto non si ferma e vede in scena le partite che poi porteranno, rispettivamente, alla definizione delle squadre che verranno promosse in A1, e quelle che, invece, verranno retrocesse inB. Ecco quindi tutti i tabelloni e il calendario delle partite. REGOLAMENTOREGULAR SEASON GIRONE PROMOZIONE GIRONE GIALLO Unieuro Forlì 16 pti (5V, 21) Gruppo Mascio Treviglio 14 pti (4V, ...