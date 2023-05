Basket | Serie A 2023 | l’Olimpia Milano vince e chiude prima | Scafati vince su Brescia estromettendola dai playoff e si salva Pesaro ai playoff | Trieste retrocede in A2 con Verona

(Di domenica 7 maggio 2023) Ultima domenica di regular season per laA 2022-di. Si sono completate da poco, infatti, tutte le sfide andate in scena quest’oggi per la trentesima giornata del massimo Campionato di pallacanestro. Riepiloghiamo brevemente quanto accaduto sui parquet del Belpaese, con gli ultimi verdetti ancora sospesi che sono stati emessi in virtù dei risultati maturati nelle otto partite disputate che hanno completato la stagione regolare 2022-, con iche scatteranno nel prossimo weekend con le gare-1 dei quarti di finale. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-OPENJOMETIS VARESE 98-82 La Virtus Bologna prevale sull’Openjobmetis Varese per 98-82 eal secondo posto in classifica dietro...

Con le otto partite in programma inerenti alla trentesima giornata si è conclusa la stagione regolare dellaA1 2022/2023 di. L'Olimpia Milano , dopo essere tornata in testa al campionato la scorsa settimana, aveva bisogno di vincere quest'oggi per assicurarsi il primo seed dei playoff è così è ...Con le otto partite in programma inerenti alla trentesima giornata si è conclusa la stagione regolare dellaA1 2022/2023 di. E' salvezza per Reggio Emilia , che fa alla grande il suo dovere e domina Trento con il punteggio di 94 - 70 sul parquet del PalaBigi. Cinciarini e compagni avevano ...L' Olmpia Milano batte in rimonta la Dinamo Sassari mediante il punteggio di 79 - 67 nel match valevole per la trentesima ed ultima giornata del campionato didiA 2022/2023 e chiude la regular season al primo posto in classifica. Successo anche per l' Happy Casa Brindisi , che spazza via Trieste con un netto e perentorio 92 - 70 e conquista l'...

Serie A - Incubo Pallacanestro Trieste! Perde 70-92 sul parquet di Brindisi ed è retrocessa in Serie A2 Eurosport IT

La Gevi Napoli Basket vince sul campo della Tezenis Verona per 88 a 82 , nella gara valevole per la trentesima giornata del Campionato di Serie A e conquista una splendida salvezza. Commenta ...Trieste retrocessa, si salvano Napoli, Scafati e Reggio Emilia in un'ultima giornata al cardiopalma che chiude la regular season della Serie A. Decisive per le due campane le vittorie rispettivamente ...