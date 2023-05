Basket | Serie A 2022 23 | il Bologna passa con Varese Il Napoli vince contro Verona

(Di domenica 7 maggio 2023) Ultima giornata di regular season per la massima lega delitaliano. Ad affrontarsi nei match delle 18.00 di domenica 7 agosto ancheche hanno dato vita rispettivamente a due partite molto equilibrate. Per quanto riguarda il match che vedeva contrapposti De NicolaoBellinelli, è l’ex NBA are. La partita perinizia in salita grazie ad un ottimo approccio di. Il primo tempo si chiude sulla minima distanza del più quattro a favore di. Nel secondo tempo salgono di prestazione gli uomini chiave di: ovviamente Bellinelli, Shengelia ed Alessandro Pajola.ai ...

L' Olmpia Milano batte in rimonta la Dinamo Sassari mediante il punteggio di 79 - 67 nel match valevole per la trentesima ed ultima giornata del campionato didiA 2022/2023 e chiude la regular season al primo posto in classifica. Successo anche per l' Happy Casa Brindisi , che spazza via Trieste con un netto e perentorio 92 - 70 e conquista l'...In gara uno, così come in gara due sono stati determinanti gli ultimi due minuti, dove questa volta laSchool è stata più lucida del Castanea. Il dato bello di questafinale è la grande ...REGGIO EMILIA - Nel campionato diD disarà necessaria gara 3 per decretare chi manterrà la categoria tra Berrutiplastics e Russi Ravenna . I romagnoli, infatti, impattano la, imponendosi tra le mura amiche, al ...

Serie A event EA7 Emporio Armani Milano - Banco di Sardegna Sassari live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Sintostamp Tazio Magni 54 (04-20-39-54)Agrate Canarins 59 (17-31-44-59)Sintostamp Tazio Magni: Vecchio, Tedeschi ne, Mazza 12, Carboni 3, Bonazzoli ne, Zerbini 3, Marenzi 16, Moscatelli 11, Verzellesi ...