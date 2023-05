Basket | playoff Nba | Lakers dominano i Warriors grazie a super Davis e volano sul 2-1

(Di domenica 7 maggio 2023) Los Angeles, 7 mag. -(Adnkronos) - Netta vittoria dei Los Angelescheano 127-97 Golden State portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie di semifinale della Western Conference Nba. Golden State tocca il +11 sul 40-29 dopo 16 minuti di partita e sembra in controllo del match per riprendersi il fattore campo nella serie, ma da lì in poi segna solamente 32 punti fino a 9:11 dalla fine del quarto periodo, quando sotto di 26 lunghezze coach Steve Kerr decide di togliere i suoi titolari e concedere la vittoria ai. Un successo chiaro e netto che rimette i gialloviola avanti nella serie e apparecchia una grande gara-4 tra le due squadre californiane. Dopo la brutta prestazione di gara-2, Anthony"rimbalza" ed è di nuovo il migliore in campo: 25 punti, 13 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e 4 stoppate con ...

Positiva anche la stagione della squadra: nella poulesiamo partite male, ma nella seconda ... Massimiliano Manduchi Ufficio Stampa Rimini Happy... condotta con autorità dall'inizio alla fine, il Bologna2016 batte nettamente in trasferta per la seconda volta in pochi giorni il CMP Global, vince ie guadagna meritatamente ...L'Ortoetruria - WeCOM Stella Azzurra VT incontra stasera ilCassino nell'ultima gara interna della fase 'ad orologio' che si chiuderà domenica prossima ...incontrare nella decisiva sfida...

Basket, ultima giornata in serie B: Pielle per il secondo posto, Libertas certa del primato LivornoToday

Miami, 7 mag. – (Adnkronos) – I Miami Heat vincono per 105-86 sui New York Knicks in gara-3 di semifinale della Eastern Conference Nba e si portano in vantaggio per 2-1 nella serie. Miami ritrova Jimm ...New York, 7 mag. – (Adnkronos) – I risultati delle partite dei playoff Nba, tra parentesi la situazione nella serie di semifinale di Conference: Miami Heat-New York Knicks 105-86 (2-1); Los Angeles La ...