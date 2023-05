Baseball | Serie A 2023 | San Marino entra nella Poule Scudetto in una ricca domenica

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Quartaper laA die verdetti che arrivano dal girone di San, che vincendo in trasferta a Poviglio per 12-1 e 7-1 raggiunge Macerata nel novero delle squadre che prenderanno parte alla. Per il resto, di cose da dire ne arrivano e non poche. Oltre al confronto del girone A, arriva anche il pareggio del B tra Cervignano e Rovigo; 4-3 in gara-1 per il club friulano, che sfruttano un ottimo Bertoldi per cinque inning, mentre la compagine rodigina si ipone nettamente nel secondo confronto (9-4) con Ascanio a fungere da elemento decisivo. Nel girone C tra Oltretorrente e Padova è il caos. In gara-1 il club di Parma riesce a trovare il walk-off decisivo di Catellani che significa 9-8, con recupero da uno svantaggio di 8-5 grazie a Spagnolo. ...