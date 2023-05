(Di domenica 7 maggio 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Oggi abbiamo scelto l'intervista aD', che raccontava dei suoi amori con Memo Remigi e Vasco Rossi, oltre a svelare come chiamava una sua certa parte del corpo…

Barbara D'Urso: «Le mie tette Si chiamano Paola & Chiara» Vanity Fair Italia

