Banconote strappate o rovinate | cosa devi fare per evitare che non valgano più | Quasi nessuno lo sa

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 7 maggio 2023) Una banconota danneggiata può essere rifiutata come pagamento. Cambiare ledanneggiate è possibile, ecco come. Lepossono rappresentare un vero problema se non si sa come gestirle correttamente. Infatti, molte persone non sono consapevoli del fatto che questepotrebbero non essere accettate come denaro valido e, di conseguenza, potrebbero ritrovarsi con soldi inutilizzabili. Non tutte le banche sostituisconodanneggiate o. È sempre meglio rivolgersi direttamente agli sportelli della Banca d’Italia – ilovetrading.itInoltre, ledanneggiate opotrebbero essere rifiutate anche dai distributori automatici, quindi è meglio ...