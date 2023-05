Avvocato aggredito e violenza in città | il Presidente Benigni convoca d’urgenza il Consiglio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo che uno stimatodel foro di Avellino è statoper aver invitato un uomo a non urinare per strada, ildell’Ordine degli Avvocati, Fabio, hato per l’unedi mattina una riunionedelper lunedì mattina. All’ordinde del giorno proprio una netta presa di posizione sugli ultimi eventi di intollerabilein. Gli avvocati non intendono indietreggiare, fa sapere la categoria e continueremo a difendere i diritti di libertà, manifestazione e pensiero. Sullo sfondo rispetto al trasferimento del Giudice di Pace da Palazzo De Peruta, ormai imminente, ilfa sapere di non avre ricevuto ancora comunicazioni ...