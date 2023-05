Auto contromano sulla A27 | un morto e tre feriti | Ha fatto inversione a U

(Di domenica 7 maggio 2023) Gravissimo incidente questo pomeriggioA27, direzione Venezia. Una Kia Sportageha impattato contro due vetture: si indaga per capire cosa sia successo

A perdere la vita il conducente del mezzo che ha imboccato la direzione sbagliata all'altezza di Vittorio ...AGI - Un'che per motivi non chiari ha imboccato l'autostradaha causato un drammatico incidente nel pomeriggio sulla A27, tra i caselli di Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in ...Un uomo è morto dopo aver imboccato l'autostrada A27ed aver provocato un incidente che ha coinvolto due veicoli che viaggiavano nel senso di ... Mentre la colonna disi allungava sempre ...

Incidente sull'A27, auto contromano si schianta contro due veicoli: un morto e tre feriti TGCOM

Gravissimo incidente questo pomeriggio sulla A27, direzione Venezia. Una Kia Sportage contromano ha impattato contro due vetture: si indaga per capire cosa sia successo ...Terribile incidente in autostrada sulla A27, nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia per Venezia: un'auto è entrata contromano, nel pomeriggio di domenica 7 maggio, e si ...