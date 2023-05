Auto contromano in autostrada si schianta contro due veicoli | morto il guidatore | tre feriti Terrore sull' A27

Una vettura entrata insulla A27 si è schiantata nel pomeriggio contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio al momento è di una vittima e tre feriti. L'incidente è avvenuto nel tratto ...Tragico incidente sull'autostrada A27, nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia per Venezia . Una vettura è entrata ine si è schiantata contro due mezzi che viaggiavano regolarmente. Il bilancio al momento è di una vittima e tre feriti. La carreggiata interessata è tuttora chiusa al traffico. ...19.38su A27, un morto Un'che è entrata procedendosulla A27 si è schiantata contro due mezzi che venivano in direzione contraria. Drammatico il bilancio: una persona è morta,...

