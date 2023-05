Auto contromano in A27 si schianta sui veicoli | un morto e tre feriti

19.38su A27, un morto Un'che è entrata procedendosulla A27 si è schiantata contro due mezzi che venivano in direzione contraria. Drammatico il bilancio: una persona è morta,...In base alle prime informazioni raccolte un'che procedevaè finita per scontarsi con altri due mezzi. Il bilancio parla di una vittima e di alcuni feriti, sembrerebbe non gravi. ...... oppure le traccia. A Milano, invece, in viale Monza il carico e scarico si fa sulla ... Ma il fatto è che Milano usa le piste ciclabili per fare la guerra alle(altrimenti non le ...

Auto contromano lungo la A27 finisce contro altri due veicoli: un morto e feriti TrevisoToday

L'incidente è avvenuto nel tratto di Vittorio Veneto (Treviso), sulla corsia per Venezia. La vittima è il conducente che aveva imboccato l'autostrada in senso contrario ...Incidente in autostrada sulla A27 oggi poco dopo le 17.30. Un'auto entrata contromano si è schiantata nel pomeriggio contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta. Il ...