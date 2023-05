Aurora Ramazzotti mostra i regali di nonno Eros per Cesare | “Valigia strabordante”

Leggi su diredonna

(Di domenica 7 maggio 2023) È ormai trascorso poco più di un mese da quandoè diventata mamma di, venuto alla luce il 30 marzo 2023 a Sorengo, in Svizzera, nella stessa clinica in cui sono nate anche le sue sorelle Sole e Celeste. In un primo momento la 26enne sembrava intenzionata a staccarsi dai social per godersi al meglio il suo bambino e l’amore con il compagno, Goffredo Cerza, ma ha ben presto cambiato idea e non manca di aggiornare i suoi follower sulla loro quotidianità. La fatica, come capita spesso a chi deve gestire un neonato, si fa sentire, ma viene comunque ricompensata vedendo come cresca il bimbo. Tutti gli affetti più cari dei neogenitori sono stati letteralmente conquistati da lui, anche se quello che ha finora potuto vederlo meno è stato, impegnato ...