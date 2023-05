Attentato a Prilepin | scrittore uscito dal coma farmacologico

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag. - Lorusso Zakhar, gravemente ferito in un, èdal. "È cosciente, secondo i medici le sue condizioni sono stabili, l'umore vivace", ...

Roma, 7 mag. - Lo scrittore russo Zakhar, gravemente ferito in un, è uscito dal coma farmacologico. "È cosciente, secondo i medici le sue condizioni sono stabili, l'umore vivace", riferisce oggi il governatore di Nizhny ...Secondo quanto riferito ieri dal Comitato investigativo russo, l'uomo arrestato per l', Oleksandr Permyakov , ha detto di avere agito per conto dei servizi speciali ucraini. ...- Arrestato un uomo che ha confessato di aver operato su istruzioni dei servizi segreti di Kiev

Ferito Zakhar Prilepin, scrittore e combattente pro-Putin. Mosca: l'uomo fermato ha confessato RaiNews

Il Comitato Investigativo russo ha dichiarato che il presunto autore dell'attentato allo scrittore pro Cremlino Prilepin ha ammesso di aver agito su mandato di Kiev View on euronews ...(Adnkronos) - Lo scrittore russo Zakhar Prilepin, gravemente ferito in un attentato, è uscito dal coma farmacologico. "È cosciente, secondo i medici le sue condizioni sono stabili, l'umore vivace", ri ...