ATP Madrid 2023 | Carlos Alcaraz contro Jan-Lennard Struff nella finale più improbabile

(Di domenica 7 maggio 2023) Sembra qualcosa di irreale, non lo è: la testa di serie numero 1un lucky loser in unadi un Masters 1000. Questo è ciò che accade a, doveaffronterà Jan-. Altro Spagna-Germania, stesso spagnolo, diverso tedesco sul campo intitolato a Manolo Santana che è fulcro della Caja Magica della capitale spagnola. Maistoria era accaduto che un giocatore che aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni riuscisse a centrare ladi un torneo di tale importanza. Per il trentatreenne di Warstein è il coronamento di una carriera passata tra tante vicissitudini, ma lui vuole senz’altro andare oltre. Vuole centrare la seconda vittoria su un giocatore tra i primi 2 al mondo (l’altro fu ...

Per il resto, il suo Masters 1000 diè stato un crescendo continuo e non si può neppure ... Per il 33enne tedesco, che in passato ha occupato anche la 29posizione del ranking, si tratta ...Nell'altra semifinale si sono affrontati il giovanissimo Shelton, testa di serie numero 2, e il terraiolo Laslo Djere , uscito al primo turno del Masters 1000 dicontro il Karatzev, uscito ...Da quest'annoe Roma si giocano su due settimane come Indian Wells e Miami. Le giocatrici si ... all'epoca abbiamo proposto tante cose a WTA ede sono state tutte rifiutate. C'è tanto odio ...

ATP Madrid, Sabalenka fa esplodere la polemica delle torte di compleanno: ci è rimasta male Fanpage.it

Sembra qualcosa di irreale, non lo è: la testa di serie numero 1 contro un lucky loser in una finale di un Masters 1000. Questo è ciò che accade a Madrid, dove Carlos Alcaraz affronterà Jan-Lennard St ...La presentazione della finale del Masters 1000 di Madrid 2023 tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Jan-Lennard Struff.