ATP Madrid 2023 | Carlos Alcaraz ancora campione! Struff lotta ma deve arrendersi

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023)si conferma il campione di. Lo spagnolo conquista il suo quarto Masters 1000 della carriera, bissando il successo della passata stagione. Il numero due del mondo è all’undicesimo titolo ATP, centrando il poker in questa stagione dopo i trionfi Buenos Aires, Indian Wells e Barcellona. In finaleha sconfitto il tedesco Jan-Lennardin tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e mezza di gioco.esce a testa altissima dal campo dopo un torneo semplicemente sensazionale. Il tedesco è il primo lucky loser della storia a raggiungere la finale in un Masters 1000 e anche oggi ha saputo tenere testa ad Alcara, strappandogli il primo set del torneo.ha chiuso anche con più vincenti dello spagnolo (34 contro 26), mentre ...