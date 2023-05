Atletica | staffetta azzurra 4x100 corre in 38 38 al Florence sprint festival

(Di domenica 7 maggio 2023) Firenze, 7 mag. -(Adnkronos) - È un passo importante verso i Mondiali di Budapest. Lamaschile mette il primo mattoncino per la qualificazione alla rassegna iridatando in 38"38 a Firenze in occasione del debutto stagionale aldello stadio Ridolfi, davanti a un pubblico caloroso e partecipe, preludio della grande festa del Golden Gala del 2 giugno. Il quartetto azzurro, per tre quarti composto dagli eroi di Tokyo (Lorenzo Patta in prima, Fausto Desalu in terza, Filippo Tortu in quarta) e con Matteo Melluzzo in seconda frazione per sostituire Marcell Jacobs, offre una buona prestazione che consente di scalare posizioni nelle liste mondiali che qualificano per Budapest, seppur con cambi ancora migliorabili, in particolare i primi due, ...

Il quartetto formato da Patta, Tortu, Desalu e Melluzzo (quest'ultimo sceso in pista al posto di Marcell Jacobs) ha conquistato momentaneamente il pass per i Mondiali di Budapest, correndo in 38''38

