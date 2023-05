Atletica | podista muore durante maratonina nel palermitano

(Di domenica 7 maggio 2023) Tragedia alladi Terrasini, in provincia di Palermo. IlAngelo Falletta, 62 anni, ha accusato un malore subito dopo l’inizio della gara; soccorso dai medici e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico, l’uomo è deceduto poco dopo. “Vogliamo stringerci al dolore dei familiari, degli amici sportivi di Angelo Falletta – commenta su Facebook il sindaco Giosuè Maniaci -. Possa andare a loro il cordoglio della nostra comunità, questa è una delle notizie che non vorremmo mai dare e commentare. Posso solo dire che sono stato testimone oculare al momento che il signor Falletta si è sentito male, proprio nei primi minuti di gara, e i soccorsi con personale sanitario specializzato sono stati immediati. Rimandiamo le premiazioni e ci stringiamo al dolore dei familiari e degli organizzatori”. SportFace.

