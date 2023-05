Atletica | Florence Sprint Festival | 38?38 per la 4×100 maschile azzurra nel debutto stagionale

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Un primo step importante, quello messo a segno dallaal suonel “” allo stadio Ridolfi. Il quartetto azzurro, per tre quarti composto dagli eroi di Tokyo – Lorenzo Patta in prima, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu in quarta – e con Matteo Melluzzo in seconda frazione per sostituire Marcell Jacobs, chiude in 38?38. Ora, in vista dell’obiettivo qualificazione ai Mondiali di Budapest, bisognerà cercare di fare ancora meglio in uno dei due prossimi appuntamenti previsti: il 9 giugno a Parigi in Diamond League e dal 23 al 25 giugno a Chorzow agli Europei a squadre. SportFace.