Atalanta | Zapata | «Ho fatto dei gol in passato alla Juve e spero di farne anche oggi»

(Di domenica 7 maggio 2023) Duvan, attaccante dell’, ha parlato a DAZN prima della sfida di Serie A contro lantus Duvan, attaccante dell’, ha parlato a DAZN. GARA DECISIVA – «Lo era già prima di sapere i risultati di ieri. Noi la affrontiamo così, sappiamo che è importante e per noi conta un risultato solo. Speriamo i punti rimangano qui». SEI GOL– «Hodei gol indi. Non sarà facile, la loro difesa è tosta. L’importante è sviluppare il nostro gioco e vincere».

Ecco allora le formazioni ufficiali:(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Koopmeiners;. Allenatore: Gian Piero ...Commenta per primo- Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic;. All. Gasperini JUVENTUS - Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli,......un Duvánha segnato otto gol nei suoi ultimi 11 scontri con la Juventus. Luis Muriel ha disputato 17 partite senza trovare il gol contro la Juventus in campionato: il giocatore dell'è ...

Convocati Juve per l'Atalanta: c'è Barbieri, due assenze. La lista dei giocatori a disposizione di Allegri per la partita di domani La Juve ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani ...