Atalanta-Juventus piatto forte | la Dea sogna un’altra impresa

(Di domenica 7 maggio 2023) La Vecchiacontro la Vecchia Signora: un poker di vittorie può valere un passo decisivo verso la Champions, altrimenti l’Europa sarebbe comunque ancora a portata di mano, soprattutto dopo il ko di ieri della Roma. Ma volete mettere la soddisfazione di battere una Juve che nel nuovo secolo, a Bergamo, in campionato l’è riuscita a superare solo due volte? L’ultima è quella del 18 aprile 2021 con un siluro di Malinovskyi, prima di allora biva risalire a quella fantastica serata del 3 febbraio 2001, con la squadra del Vava trascinata dai suoi tifosi e le reti di Lorenzi e Ventola a rimontare l’autogol di Massimo Paganin. Anche oggi (ore 12,30 al Gewiss Stadiumvolta esaurito) servirà tantissimo il sostegno del pubblico, non solo della Nord-Pisani, per accompagnare la Dea alla ricerca di ...

É uno dei doppi ex della sfida: cresciuto nell', esploso nellanella quale ha giocato più di 400 partite, Alessio Tacchnardi ha parlato della sfida di oggi delle \12,30 con La Gazzetta dello Sport É uno dei doppi ex della sfida: ...Grande attenzione oggi sulla sfida tra l'e lache mette in palio punti preziosi per la zona Champions League. I risultati che sono maturati nelle partite di ieri, nelle quali le milanesi hanno fatto la voce grossa sulle ...L'di Gasperini sta entrando in forma proprio nel momento critico della stagione mentre laè appena tornata alla vittoria dopo un periodo decisamente da dimenticare. La partita che ...

Il doppio colpo è giovane, ma è di grande spessore economico: la Juventus parte già col filo diretto verso il prossimo calciomercato.La squadra bianconera mette nel mirino la formazione di Gasperini: Allegri prepara un nuovo turnover a centrocampo per la sfida in programma alle 12:30 al Gewiss Stadium ...