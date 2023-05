Atalanta-Juventus oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) La trentaquattresima giornata diA può essere uno snodo cruciale per i verdetti finali del campionato. Le sei squadre che si giocano la qualificazione in Champions League si scontrano in questa tornata, e la sfida trasarà il lunch match della domenica. I bianconeri sono tornati al successo in campionato dopo più di un mese, battendo per 2-1 il Lecce, e hanno mantenuto il terzo posto in classifica. L’invece, con tre vittorie consecutive, si è rilanciata per un posto nell’Europa che conta grazie a tre successi consecutivi che l’hanno portata a 58 punti. Tra i padroni di casa Zapata titolare per l’infortunio di Hojlund, con Muriel e Pasalic in ballottaggio per affiancare Koopmeiners. In porta invece può tornare titolare Sportiello dopo la sindrome influenzale. Tra i bianconeri Vlahovic ...