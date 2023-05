Atalanta-Juventus | i cori contro Vlahovic e la risposta di Gasperini | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 7 maggio 2023) E’ andato in scena il lunch match della 34ª giornata del campionato di Serie A, la sfida trasi è conclusa sul risultato di 0-2. Importante scatto Champions per la squadra di Massimiliano Allegri, di nuovo al secondo posto alle spalle del Napoli. Le reti sono state realizzate da Iling e. Nel finale si sono registrati momenti di nervosismo. Proprioè stato vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi dell’, la partita è stata anche sospesa per qualche minuto. Dopo il gol il serbo si è portato l’indice al naso ed è stato ammonito dall’arbitro. L’episodio ricorda moltissimo quello di Lukaku, in occasione della partita di Coppa Italia propriola. Foto di Michele Maraviglia / AnsaSono già arrivate le prime ...