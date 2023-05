Atalanta-Juventus 0-2 | il tabellino

Un altro episodio di razzismo in Serie A. Questa volta al centro dei cori offensivi c'è Dusan Vlahovic, centravanti serbo della, impegnata nell'anticipo delle 12.30 in casa dell'. Nel primo minuto di recupero l'arbitro Doveri ha sospeso per qualche istante la partita quando dalla curva degli ultras della Dea ...La striscia dell'si ferma a tre vittorie di fila. Nel finale palo di Zappacosta, dopo una bella parata di Szczesny a seguito di un calcio di punizione di Koopmeiners. Gasperini in questo ...14.27 Calcio, Juve vittoriosa a Bergamo (0 - 2) Laconsolida il 2° posto con una vittoria preziosissima (0 - 2) in casa dell', diretta rivale nella corsa Champions. Si gioca a buon ritmo, l'fa bene il pressing. Al 22' Di ...

Il centrocampista francese, entrato nella ripresa, comincia a deliziare i tifosi bianconeri dopo un’annata particolarmente travagliata: ecco la sequenza del gioiello di tecnica e classe fatto vedere a ...Cori vergognosi dei tifosi dell'Atalanta contro Dusan Vlahovic: "sei uno zingaro" la frase ripetuta prima del gol dello 0-2 segnato proprio dall'attaccante serbo. Maehle e De Roon avevano invitato la ...