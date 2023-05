Atalanta-Juventus 0-2 | i top&flop | Koopmeiners prova a illuminare | Danilo annulla Zapata | apprensione Alex Sandro

(Di domenica 7 maggio 2023) Con il 2-0 all’al Gewiss Stadium di Bergamo firmato da Samuel Iling Junior e Dusan Vlahovic, lafa uno scatto importante nella corsa Champions. Nonostante unaprettamente difensiva da parte dei bianconeri (con alcune prestazioni maiuscole), a mancare sono stati soprattutto i giocatori offensivi dei nerazzurri. I MIGLIORI Se Toloi e Maarten De Roon sono il cuore dell’, Teunne è il cervello. L’olandese viene spostato a varie altezze del campo dal proprio allenatore, ma è lui a organizzare costantemente la manovra bergamasca. Il 7 nerazzurro domina il centrocampo, anche se non riesce a dare il proprio contributo in termini realizzativi. In una gara in cui ladifende con un blocco basso con lunghe fasi di difesa posizionale, ...

