Atalanta Juventus 0-2 | Gasperini | “Abbiamo giocato per un risultato solo”

(Di domenica 7 maggio 2023) Di scena nella domenica a pranzo sono state l‘e la, entrambe in cerca di conferme e punti da guadagnare, ormai fondamentali. È stata fin da subito una sfida equilibrata. I padroni di casa si sono visti leggermente di più rispetto ai bianconeri ma al termine del primo tempo ilrispecchia quanto si è visto: un 0 a 0 che fa male ai nerazzurri per l’occasione mancata di Pasalic. I neroazzurri continuano, anche nel secondo tempo, ad impegnarsi nel gioco e a creare occasioni. All’89esimo Zappacosta calcia forte sul primo angolo, colpendo, però, il legno. Quasi allo scadere dei minuti di recupero, lasi porta nuovamente in vantaggio con goal di Vlahovic. Al termine della partitaincalzato dalle domande dei ...

prende in mano la situazione e porta lain vantaggio grande ad una grandissima giocata personale.- Juve, cori razzisti a Vlahovic: lui segna e li zittisce. Gasperini: 'È solo ..."Sapevamo di giocare per un risultato solo, perché battendo lasaremmo rientrati in corsa per la Champions. Ma l'Europa è comunque un traguardo fattibile".sottolinea il tecnico dell'......00 Casalmaggiore - Firenze 3 - 1 19:45 Conegliano - Monza 3 - 2 VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Piacenza - Milano 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:300 - 2 15:00 Torino - Monza 0 - 0 18:00 ...

Atalanta-Juve 0-2: gol di Iling e Vlahovic | Risultato finale Serie A La Gazzetta dello Sport

La squadra di Allegri vince a Bergamo e scavalca la Lazio. Nella ripresa le due reti: il baby inglese a segno alla prima da titolare, allo scadere il ...Atalanta, termina dopo pochi minuti la partita di Jeremie Boga. Il francese è uscito in spalle con l'ausilio dei sanitari orobici.