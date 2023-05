Atalanta-Juventus 0-2 | Gasperini | “Abbiamo giocato per un risultato solo”

(Di domenica 7 maggio 2023) Di scena nella domenica a pranzo sono state l‘e la, entrambe in cerca di conferme e punti da guadagnare, ormai fondamentali. È stata fin da subito una sfida equilibrata. I padroni di casa si sono visti leggermente di più rispetto ai bianconeri ma al termine del primo tempo ilrispecchia quanto si è visto: un 0 a 0 che fa male ai nerazzurri per l’occasione mancata di Pasalic. I neroazzurri continuano, anche nel secondo tempo, ad impegnarsi nel gioco e a creare occasioni. All’89esimo Zappacosta calcia forte sul primo angolo, colpendo, però, il legno. Quasi allo scadere dei minuti di recupero, lasi porta nuovamente in vantaggio con goal di Vlahovic. Al termine della partitaincalzato dalle domande dei ...

... che ha staccato in classifica la Roma e l', essendo anche in vantaggio per differenza reti con i capitolini e nei confronti diretti con i bergamaschi. Lapunterà ad aumentare ...C'è un precedente alla base dei cori razzisti che oggi hanno colpito Vlahovic durante: risale ad- Fiorentina del 5 ottobre 2021, decisa da una doppietta del bomber all'epoca in viola che durante l'intervista post partita era stato oggetto di cori razzisti .... turno sarà uno spartiacque sia per l'Europa che per la salvezza, dopo Milan - Lazio 2 - 0, Roma - Inter 0 - 2 e Cremonese Spezia 2 - 0 , oggi alle 12:30, alle 15 Torino - Monza. ...

Cori razzisti a Vlahovic: la Procura annota, solidarietà Figc. E quel cartellino fa discutere La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È soddisfatto Massimiliano Allegri per il successo ottenuto contro l'Atalanta. Il 2-0 dei bianconeri è arrivato al termine di una partita in cui hanno offerto una ottima prova difensiva. I tre punti d ...