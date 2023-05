Atalanta-Juventus 0-2 | Allegri | “Il discorso Champions non è chiuso | manca ancora tanto”

(Di domenica 7 maggio 2023) Il tecnico della, Massimiliano, al termine del match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023 vinto 2-0 contro l’al Gewiss Stadium, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Ilnon è. Queste sono sempre partite di sofferenza,no tanti punti, Inter e Milan hanno alzato la quota. Con l’Inter e Lazio abbiamo lo scontro diretto a favore, col Milan dobbiamogiocare, ma lo scontro diretto è a sfavore. Siamo partiti bene, quando a rallentare il pallone loro hanno preso fiducia. Abbiamo difeso bene come squadra, hanno fatto bene anche Vlahovic e Chiesa, quando sono rientrati per le ripartenze”. SportFace.

Di seguito la classifica aggiornata: 2° - Lazio - 66 punti 3° -- 63 punti 4° - Inter - 63 punti 5° - Milan - 61 punti 6° -- 58 punti 7º - Roma - 58 puntiBERGAMO - L'arbitro Doveri ha dovuto sospendere per due voltea causa dei cori razzisti piovuti addosso a Vlahovic ("Sei uno zingaro") nei minuti di recupero della partita. La curva Pisani ha intonato il canto dopo che il centravanti serbo ha ...Si è cominciato con la sfida di alta classifica tra, vinta dai bianconeri con i gol di Iling - Junior e Vlahovic. Il programma prosegue con Torino - Monza, iniziata alle ore 15, ...

La Juventus di Massimiliano Allegri batte 2-0 l’Atalanta nella gara valida per la 34ª giornata di Serie A e si porta al secondo posto in classifica. Al termine del match del Gewiss Stadium, il tecnico ...La Juventus batte l'Atalanta grazie alle reti di Iling-Junior e Dusan Vlahovic agguantando il secondo posto in classifica ...