Atalanta-Juve | la MOVIOLA LIVE | due tocchi di mano | i nerazzurri chiedono rigore

BERGAMO - In palio punti Champions fondamentali a Bergamo trae Juventus. I bianconeri hanno l'occasione per sorpassare la Lazio e riprendersi un prezioso secondo posto, il tecnico Massimiliano Allegri parla ai microfoni di Sky nel prepartita del big ...Massimiliano Allegri parla a pochi minuti da- Juventus, tra personalismi e quota Champions fissataLadi Allegri è pronta a scendere in campo per sfidare l'al Gewiss Stadium, sfida fondamentale per la Champions League. I bianconeri se la giocano con più di qualche cambio e il mister ...Laè sempre una grande squadra, ci sarà bisogno di un'molto forte. In questo momento abbiamo giocatori come Lookman e Hojlund non disponibili e dobbiamo cambiare. In panchina abbiamo ...

Serie A: Atalanta-Juventus 0-0 LA DIRETTA Agenzia ANSA

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a DAZN prima del match contro la Juventus: “Partita molto importante per noi, per la nostra classifica e conta un risultato solo. Speriamo di fare un ...21' DI MARIA VICINISSIMO AL GOL - L'Atalanta perde palla con la costruzione dal basso, Juve ne approfitta e il sinistro di Di Maria va di pochissimo vicino al palo difeso da ...