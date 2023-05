Atalanta - Juve diretta 0 - 1 | LIVE sblocca Iling!

BERGAMO - L'per continuare la rincorsa Champions, la Juventus per tornare al secondo posto. Il big match tra i nerazzurri di Gasperini e i bianconeri di Allegri è il lunch match della 34esima giornata di ......la suasi giocherà tanto in quel di Bergamo. "Siamo coscienti dell'importanza della sfida - dice in vista dell'appuntamento al Gewiss Stadium - ed è da sei partite che non battiamo l': ...Toloi e Rabiot indell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itTornati alla vittoria nel turno infrasettimanale in casa contro il Lecce, i bianconeri di Massimiliano Allegri - privi dello ...

Moviola Atalanta-Juve: il metro di Doveri su Fagioli-De Roon Tuttosport

15' - Secondo cambio per Gasperini: fuori Pasalic, entra Muriel. 13' LOCATELLI!! - Che chiusura del centrocampista bianconero, bravissimo ad anticipare Zapata ben appostato in area ...1' - Giocata di Ederson interessante, altrettanto è la chiusura di Cuadrado su Koopmeiners. La Juve può gestire ora palla. 13:32 - Inizia la ripresa, il calcio di inizio ...