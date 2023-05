Atalanta-Juve 0-2 | gol di Iling-Junior e Vlahovic

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 maggio 2023) In classifica i bianconeri salgono al 2° posto con 66 punti, due in più della Lazio Lantus sbanca il Gewiss Stadium e sale al 2° posto in classifica. I bianconeri si impongono per 2-0 sull’grazie ai gol nella ripresa del 19enne, al primo centro con la maglia della, e di, avvicinando la qualificazione, al netto delle sentenze sui processi plusvalenze e manovra stipendi, alla prossima Champions League. In classifica la squadra di Allegri raggiunge quota 66 punti, scavalcando la Lazio di due lunghezze e lasciando l’Inter a tre, mentre gli orobici restano fermi al 6° posto insieme alla Roma con 58 punti. Gli ospiti impostano la partita soprattutto per contenere e poi saltare le linee del pressing, alto e forsennato, degli avversari. Il problema è ...