Atalanta | Gasperini | 'Già un traguardo giocarci la Champions con Juve | Inter e Milan'

BERGAMO - L'per continuare la rincorsa Champions, la Juventus per tornare al secondo posto. Il big match tra i nerazzurri die i bianconeri di Allegri è il lunch match della 34esima giornata di ......ha invece deciso di puntare sulle sue certezze del momento, a partire dal doppio trequartista. Ecco allora le formazioni ufficiali:(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, ...- JUVENTUS: LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, ...

Atalanta-Juve, ufficiale: Gasperini senza due big contro Allegri Tuttosport

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di SKY prima della sfida contro la Juventus: “Oramai sono tutte quante decisive, per la Champions la classifica è corta, ci sta ...Dove vedere in diretta tv e in streaming la partita Atalanta-Juventus La domenica della 34esima giornata si apre con il lunch match tra Atalanta e Juventus. Una sfida fondamentale per la corsa Champio ...