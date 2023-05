Assalto al pullman del Benevento | Mastella | “Teppisti e violenti non appartengono alla città”

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo la massima solidarietà ai dirigenti, agli atleti e a tutta la società delcalcio per il deprecabile episodio, avvenuto in autostrada, ai danni del bus della squadra. Ie inon hanno nulla a che vedere né con il tifo, né con la“, così il sindaco disui fatti avvenuti sulla Bologna-Firenze al ritorno, dal Veneto, della squadra sannita. “Una stagione calcistica sfortunata e avara di soddisfazioni non può diventare valvola di inciviltà e violenza. La delusione per un insuccesso va vissuta con dignitosa compostezza, come sono sicuro faranno i veri tifosi. Quanto al campionato dele allo spettro di una retrocessione che purtroppo dopo la sconfitta col Cittadella è diventata più probabile, ricordo ...

Ildella squadra campana è stato vittima di unin corsa in autostrada, sulla Bologna - Firenze, di ritorno dalla partita persa a Cittadella ( ). Il racconto dell'accaduto assume i ...Attimi di terrore e di follia sulla Bologna - Firenze per il Benevento , in viaggio per tornare in Campania dopo il ko in casa del Cittadella, con ildei sanniti preso d'in una sorta d'agguato . Prima un lancio improvviso di oggetti tipo, poi addirittura l'in corsa da parte di alcuni furgoni a nove posti da cui sporgendosi ...' aldel Benevento in autostrada. È quanto successo sulla Bologna - Firenze, dove la squadra ultima in classifica in B stava tornando dalla trasferta persa 3 - 1 in casa del Cittadella. ...

Il pullman della squadra del Benevento è stato assalito o meglio dire “assaltato” in autostrada mentre rientrava dalla trasferta ...Il pullman del Benevento è stato preso d'assalto sull'autostrada mentre faceva rientro dall'ultima trasferta a Cittadella ...