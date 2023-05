Aspettando Napoli-Fiorentina con alcune statistiche storiche

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 7 maggio 2023) : -20 ottobre 1935: prime reti con la casacca del 'Ciuccio' di Giovanni Busoni (una stagione a 'Città nuova); -24 gennaio 1937: ultimo gol in Serie A e con la maglia deldi Enrico Colombari; -17 ottobre 1937: prima rete con il club partenopeo di Nicolò Nicolosi; -14 marzo 1948: ultime reti in Serie A di Roberto La Paz () -10 settembre 1950, prima giornata: prima volta con la maglia del 'Ciuccio' di Antonio Bacchetti, il quale andò in gol, primo gol con ilanche di Leandro Remondini, esordio nel massimo campionato di Farnese Masoni (un biennio nel); -2 dicembre 1956: esordio in Serie A -con gol- di Romualdo Moro (una stagione a 'Città nuova'); -21 settembre 1969: debutto nel massimo campionato di Virginio Canzi (un'annata nel); -2 marzo 1975: esordio con il 'Ciuccio' ...