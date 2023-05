Asino dipinto e avvolto nella bandiera del Napoli per lo scudetto | denunciati gli autori e liberato l’animale

(Di domenica 7 maggio 2023) L’asinello bardato dalla tifoseria con le fasce dele portato in trionfo (suo malgrado) per le strade della città è stato sequestrato e trasferito in un maneggio vicino Benevento. Ad annunciarlo ieri dalla sua pagina Facebook Ilaria Fagotto, Presidente della L.A.I (Lega Antispecista Italiana). Inutile dire che l’esultanza di tutti quelli che hanno seguito con apprensione la vicenda è raddoppiata di fronte alla notizia che i balordi,del maltrattamento, sarebbero stati. Il video che girava da giorni sui social era diventato virale e aveva scatenato l’indignazione di centinaia di migliaia di utenti, animalisti e non. La segnalazione era arrivata subito anche sul tavolo del giornalista e deputato della Repubblica Francesco Emilio Borrelli, da sempre castigatore di tutti i pessimi ‘modus operandi’ dei concittadini ...

