Ascolti TV | Sabato 6 maggio 2023 La semifinale di Amici 27% 4 | 08 mln | la replica di DallArenaLucio 15 1% 2 | 39 mln Boom per l’incoronazione di Carlo III | Rai1 31 1% | Canale5 23 2%-22 2% | La7 4 5% Giro d’Italia 9 9%

(Di domenica 7 maggio 2023) L'Incoronazione di ReIII Nella serata di ieri,, suladiha conquistato 2.390.000 spettatori pari al 15.1% di share. Suladiha raccolto davanti al video 4.083.000 spettatori con uno share del 27%. Su Rai2 Speciale Tg2 Post – Incoronazione diIII d’Inghilterra ha interessato 960.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Madagascar 2 – Via dall’isola ha intrattenuto 878.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla 648.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Sette Giorni totalizza un a.m. di 347.000 spettatori (2.1%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 406.000 spettatori con il ...

tv di6 maggio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " DallarenaLucio " contro " Amici di Maria De Filippi ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,6 ...Serata particolare quella di ieri,6 maggio 2023, a livello di sfida in, dato che su Canale5 è andato regolarmente in onda Amici 22, mentre Rai1, dopo alcune settimane nelle quali ha tenuto banco Il cantante mascherato e ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 lo show ' DallArenaLucio' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il programma d'attualità ' Speciale TG2 Post Incoronazione di Carlo III d'Inghilterra' piace a .000 ...

Ascolti tv sabato 6 maggio 2023: Semifinale Amici 4 mln (27%), DallArenaLucio 2,4 mln (15,1%) Tvblog

Vince la semifinale di Amici 22 al sabato sera ma non c'è nessun botto: ecco i dati di ascolto per la prima serata del 6 maggio 2023 ...Amici Serale contro lo show su Lucio Dalla, undici anni dopo la morte: Rai1 ha retto Serata particolare quella di ieri, sabato 6 maggio 2023, a livello ...