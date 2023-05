Antonio Tajani | Presidenzialismo? Per la maggioranza il premierato è la soluzione più gradita

(Di domenica 7 maggio 2023) Il coordinatore di Forza Italia a Mezz'ora in Più: "Berlusconi non pensa per niente a lasciare la guida del partito"

AGI - 'Berlusconi ha detto 'io ci sono' non 'me ne vado' . Non ci pensa per niente a lasciare la guida di FI o ad abbandonare la politca del nostro Paese'., coordinatore nazionale del partito, lo ha detto a Mezz'ora in piu' su Rai Tre, commentando il discorso pronunciato ieri dal leader azzurro alla convention di Milano.Lo ha detto il vicepremier e coordinatore di Forza Italia,, a Mezz'ora in più, su Rai3, in vista del confronto di martedì con le opposizioni sulle riforme istituzionali, e ..."Berlusconi ha detto 'io ci sono', lo ha detto in maniera molto chiara, non ci pensa per niente a lasciare la guida di Forza Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteria 'Mezz'ora in più' su Rai3 parlando dell'ex premier dopo il video inviato ieri alla Convention di Fi. E' stata una "emozione rivedere un leader, un amico, che con grande forza d'animo ...

Decreto lavoro, Antonio Tajani contro la protesta dei sindacati: risposta illogica Il Tempo

In mattinata anche Salvini, a margine dell'assemblea di Fiva-Confcommercio, aveva parlato dell'ex premier: 'L'ho visto bene, ha ancora tanto da dire' (ANSA) ...Roma, 7 mag. (LaPresse) - Berlusconi "guarda al futuro. Ha detto 'io ci sono', non 'me ne vado'. Non ci pensa per niente a lasciare la guida di Forza Italia e ...